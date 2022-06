Atp Eastbourne 2022: Sonego sottotono, si arrende in due set a De Minaur (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lorenzo Sonego si arrende in due set ad Alex De Minaur al torneo Atp di Eastbourne 2022. Sull’erba britannica il torinese gioca una partita sottotono, seppur lottata ad armi pari nel primo set che si risolve soltanto al tie-break. Solito lottatore l’azzurro, ma il suo rendimento crolla sensibilmente nel secondo set e il punteggio finale è così di 7-6(3) 6-2, con eliminazione al secondo turno per il piemontese che aveva ambizioni più alte in questo tabellone. Nel primo set l’azzurro serve mediamente bene, anche se in un momento negativo che si prolunga un po’ troppo è costretto a concedere una palla break a De Minaur, per fortuna annullata. Nelle fasi finali del parziale Sonego appare più convincente rispetto al suo rivale, abile comunque a trascinare ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lorenzosiin due set ad Alex Deal torneo Atp di. Sull’erba britannica il torinese gioca una partita, seppur lottata ad armi pari nel primo set che si risolve soltanto al tie-break. Solito lottatore l’azzurro, ma il suo rendimento crolla sensibilmente nel secondo set e il punteggio finale è così di 7-6(3) 6-2, con eliminazione al secondo turno per il piemontese che aveva ambizioni più alte in questo tabellone. Nel primo set l’azzurro serve mediamente bene, anche se in un momento negativo che si prolunga un po’ troppo è costretto a concedere una palla break a De, per fortuna annullata. Nelle fasi finali del parzialeappare più convincente rispetto al suo rivale, abile comunque a trascinare ...

