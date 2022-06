Ariane 5 porterà due nuovi satelliti nello spazio

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Dovrebbe partire questa notte il razzo europeo5, nel suo primo lancio dell’anno dopo che a dicembre aveva messo in orbita James Webb, il telescopio spaziale realizzato per indagare le origini delle stelle e delle galassie lontane. Il lancio partirà dalla base spaziale europea di Kourou, in Guyana Francese, tra le 23 e la mezzanotte italiana. Sarà diretto alla volta dell’orbita geostazionaria portando a bordo dueper le telecomunicazioni, l’indiano Gsat-24 e il malese Measat-3d, destinati a migliorare la copertura a banda larga nella regione dell’Indo-Pacifico. Il lancio Il lancio dovrebbe concludersi in quaranta minuti, terminando nel momento in cui i due, a pochi attimi di differenza l’uno dall’altro, verranno rilasciati in un’orbita di trasferimento geostazionaria, a circa duemila chilometri di altezza, ...