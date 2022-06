Anna Tatangelo | ops le curve escono dal vestito | La domanda dei fan

Pubblicità

radiocalabriafm : ANNA TATANGELO - LIBERA - cmqpiena : 'Sei tu Liberato?' - No, io sono Anna Tatangelo #tellonym - federic0x1 : Antonio io sono Gigi D’Alessio ma tu purtroppo non sarai mai la mia Anna Tatangelo mi dispiace #radiocessoni - ParliamoDiNews : Anna Tatangelo, avete mai visto il fratello? Insieme sono di una bellezza abbagliante! #anna #tatangelo #fratello… - GammaStereoRoma : Anna Tatangelo - La piu' bella -

Gigi D'Alessio cancella Anna Tatangelo: la richiesta del cantautore napoletano in occasione del concerto per celebrare i 30 anni di carriera conferma tutto.Grande gioia per Anna Tatangelo, avete visto cos'è successo nelle ultime ore Per lei e non solo è arrivata una dolcissima notizia.