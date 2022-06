AEW: Anche Allie “The Bunny” è infortunata (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sembrava chiaro che ci fosse qualcosa sotto la sua assenza, adesso è ufficiale. Tra i tanti infortuni di questo sfortunato periodo della AEW dobbiamo aggiungere Anche il nome di The Bunny. Allie è stata fuori gioco da oltre due mesi, dunque sembrava chiaro che ci fosse qualcosa che non andava, ma ad oggi non c’erano spiegazioni ufficiali. Il suo ultimo incontro ha avuto luogo in una puntata di AEW Dark: Elevation registrata il 20 aprile. L’ammissione di The Bunny The Bunny ha rivelato la notizia in un post sui social media. Al momento non sono note la natura e la gravità dell’infortunio. L’ex wrestler di Impact ha spiegato: “Sono infortunata in questo momento ma tornerò sul ring quando sarò guarita”. La coniglietta della AEW ha un record di due vittorie e due sconfitte ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sembrava chiaro che ci fosse qualcosa sotto la sua assenza, adesso è ufficiale. Tra i tanti infortuni di questo sfortunato periodo della AEW dobbiamo aggiungereil nome di Theè stata fuori gioco da oltre due mesi, dunque sembrava chiaro che ci fosse qualcosa che non andava, ma ad oggi non c’erano spiegazioni ufficiali. Il suo ultimo incontro ha avuto luogo in una puntata di AEW Dark: Elevation registrata il 20 aprile. L’ammissione di TheTheha rivelato la notizia in un post sui social media. Al momento non sono note la natura e la gravità dell’infortunio. L’ex wrestler di Impact ha spiegato: “Sonoin questo momento ma tornerò sul ring quando sarò guarita”. La coniglietta della AEW ha un record di due vittorie e due sconfitte ...

