A1 | deviazione notturna su A24 per chi viene da Firenze

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire la rimozione della cantierizzazione relativa ai lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza bordo ponte sul viadotto “Val Freghizia”, previsti in orario notturno, dalle 22 di venerdì 24 alle 6 di sabato 25 giugno, chi prodaed è diretto verso Napoli, verrà obbligatoriamente deviato sulla A24 Roma-Teramo. In alternativa, percorrere la Diramazione Roma nord, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) e seguire le indicazioni per la A24 Roma-Teramo o per la Diramazione Roma sud; in ulteriore alternativa, dopo laobbligatoria sulla A24 Roma-Teramo, seguire le indicazioni per Roma est, immettersi sul G.R.A. per proseguire poi sulla Diramazione Roma sud. (Agenzia Dire)