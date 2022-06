Urban Award, Comuni in gara per la mobilità green (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – La mobilità sostenibile è un obiettivo che fa parte dell’Agenda 2030 Onu e i progetti di transizione ecologica, tra cui i più importanti in questo momento sono quelli sullo sviluppo della ciclabilità, ne saranno protagonisti. L’Italia ha una rete di piste ciclabili e di cicloturismo di circa 58.000 chilometri. La strada è aperta, ma i Comuni italiani devono continuare a investire nella mobilità dolce e in particolare nella ciclabilità. Far conoscere i migliori progetti delle amministrazioni comunali per incrementare l’utilizzo della mobilità sostenibile è l’obiettivo di Urban Award, presentato a Roma nella sede Anci. Ideato nel 2017 da Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.com e Luxurybikehotels.com, Urban Award è organizzato ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Lasostenibile è un obiettivo che fa parte dell’Agenda 2030 Onu e i progetti di transizione ecologica, tra cui i più importanti in questo momento sono quelli sullo sviluppo della ciclabilità, ne saranno protagonisti. L’Italia ha una rete di piste ciclabili e di cicloturismo di circa 58.000 chilometri. La strada è aperta, ma iitaliani devono continuare a investire nelladolce e in particolare nella ciclabilità. Far conoscere i migliori progetti delle amministrazioni comunali per incrementare l’utilizzo dellasostenibile è l’obiettivo di, presentato a Roma nella sede Anci. Ideato nel 2017 da Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.com e Luxurybikehotels.com,è organizzato ...

