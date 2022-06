Tumori del sangue | come affrontarli sul fronte psicologico

Leggi su dilei

(Di martedì 21 giugno 2022) Sono circa 30mila ogni anno in Italia i nuovi casi di tumore del: grazie alla Ricerca oggi i pazienti hanno più probabilità di guarire o convivere per anni con la malattia mantenendo una buona qualità di vita. E sono 120 i centri di Ematologia sul territorio nazionale che operano secondo standard e protocolli condivisi in modo da assicurare ai pazienti una diagnosi precisa, sicura e uniforme in tutta Italia. Le cifre emergono in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma promossa dall’AIL, che finanzia la ricerca con 114 progetti in tutta Italia. La scienza, insomma, va avanti quando si tratta di affrontare patologieleucemie, linfomi e mielomi. Ma non ci sono dubbi che una diagnosi di questo tipo possa rappresentare un vero e proprio momento di “rottura” nella vita di una persona. Arriva inaspettata ...