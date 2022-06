Traffico Roma del 21-06-2022 ore 13:30 (Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione Iniziamo dalle autostrade sulla A13 km di fila per incidente tra Colleferro e Valmontone in direzione Roma e poi altre code verso unitral a Roma Teramo e la diramazione Roma Sud a per i lavori in corso per un incidente avvenuto in precedenza a file sulla Nettunense in entrambe le direzioni tra Frattocchie e propone nel quartiere Primavalle è stata chiusa al Traffico per una voragine via Pietro Maffi tra via di Val Favara e via Lorenzo Litta Attenzione rallentamenti dovuti a un incidente in via di Grotta Perfetta in prossimità di via Poggio Ameno si lavora di notte nella galleria Giovanni XXIII è chiusa in direzione Salaria tra le 22 e le 6 concludendo sulla linea ferroviaria convenzionale ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione Iniziamo dalle autostrade sulla A13 km di fila per incidente tra Colleferro e Valmontone in direzionee poi altre code verso unitral aTeramo e la diramazioneSud a per i lavori in corso per un incidente avvenuto in precedenza a file sulla Nettunense in entrambe le direzioni tra Frattocchie e propone nel quartiere Primavalle è stata chiusa alper una voragine via Pietro Maffi tra via di Val Favara e via Lorenzo Litta Attenzione rallentamenti dovuti a un incidente in via di Grotta Perfetta in prossimità di via Poggio Ameno si lavora di notte nella galleria Giovanni XXIII è chiusa in direzione Salaria tra le 22 e le 6 concludendo sulla linea ferroviaria convenzionale ...

