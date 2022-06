Regina Elisabetta, purtroppo non ce l’ha fatta: dopo tanti decenni alla fine è successo (Di martedì 21 giugno 2022) Gli acciacchi fisici che stanno tormentando da tempo Elisabetta II le hanno impedito di prendere parte ad un evento molto sentito. Nel recente Giubileo di platino i sudditi britannici (e anche tutti i fan della Corona) hanno potuto festeggiare a dovere la Regina Elisabetta II, celebrando i suoi 70 anni sul trono. Tuttavia, gli acciacchi fisici che tormentano ormai da tempo la sovrana le hanno impedito di prendere parte a molti eventi del Giubileo. D’altronde, come sanno bene i fan della Famiglia Reale, la Regina Elisabetta ha dovuto saltare anche la Cerimonia di apertura del Parlamento britannico, lasciando l’onere della lettura del discorso della Regina a suo figlio, il principe Carlo, in quello che in molti hanno visto come un inizio del passaggio di consegne tra ... Leggi su kronic (Di martedì 21 giugno 2022) Gli acciacchi fisici che stanno tormentando da tempoII le hanno impedito di prendere parte ad un evento molto sentito. Nel recente Giubileo di platino i sudditi britannici (e anche tutti i fan della Corona) hanno potuto festeggiare a dovere laII, celebrando i suoi 70 anni sul trono. Tuttavia, gli acciacchi fisici che tormentano ormai da tempo la sovrana le hanno impedito di prendere parte a molti eventi del Giubileo. D’altronde, come sanno bene i fan della Famiglia Reale, laha dovuto saltare anche la Cerimonia di apertura del Parlamento britannico, lasciando l’onere della lettura del discorso dellaa suo figlio, il principe Carlo, in quello che in molti hanno visto come un inizio del passaggio di consegne tra ...

Pubblicità

VanityFairIt : Nel libro The Queen, il biografo Andrew Morton rivela la felicità di Sua Maestà il giorno delle nozze dei Cambridge… - greenpassnews : Strane luci a spirale viste sulla Nuova Zelanda: la grande bufala spaziale? (video) - - HMZOLA_10 : RT @villaneveismo_: 'La Regina Elisabetta, che ormai ha rotto col Buckingham Palace, si è proposta alla Juventus come nuova presidente al p… - bladistic : RT @villaneveismo_: 'La Regina Elisabetta, che ormai ha rotto col Buckingham Palace, si è proposta alla Juventus come nuova presidente al p… - silviajuve71 : RT @villaneveismo_: 'La Regina Elisabetta, che ormai ha rotto col Buckingham Palace, si è proposta alla Juventus come nuova presidente al p… -