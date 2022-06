Oggi pizze gratis a Napoli | è la risposta di Sorbillo a Briatore

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 21 giugno 2022) E’ di nuovo Flavioa far scoccare la scintilla con la polemica sul prezzo della pizza e il fastidio generato in chi la pizza la vende molto meno dei suoi 15 euro. E’ Ginoa rispondere alle accuse per niente velate di. Dopo Cracco è sua la margherita più costosa ma è sua anche l’accusa che se i suoi prezzi al Crazy Pizza sono troppo alti chissà quali ingredienti usano gli altri. La polemica innescata dala conosciamo, si chiede come possa costare pochi euro una pizza semplice, solo 4 o 5 euro una margherita, per lui non è possibile. Ladi alcuni pizzaioli napoletani non si è fatta attendere, anche loro sono imprenditori. Già prima di questa polemica in molti avevano provato la pizza di, perché per fare un paragonare è giusto sapere ...