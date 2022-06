Nuova ondata, picco a meta' luglio. Boom test fai da te (Di martedì 21 giugno 2022) Scendono le vendite di igienizzanti e mascherine nelle farmacie, mentre salgono quelle di tamponi, aumentati di oltre il 17% in una settimana. In particolare di quelli fai da te. Ma con il rischio di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Scendono le vendite di igienizzanti e mascherine nelle farmacie, mentre salgono quelle di tamponi, aumentati di oltre il 17% in una settimana. In particolare di quelli fai da te. Ma con il rischio di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : “Si dice che sia tutto finito ma non lo è, è finita solo la fase acuta e le mascherine sono ancora importanti, la… - fanpage : Nuova ondata di contagi Covid in Italia. Il tasso di positività ha sfondato il 20%. Gli esperti, da Pregliasco a Cr… - Adnkronos : #Covid, i timori di #Pregliasco per l'estate: 'Temo una nuova ondata da 100mila contagi al giorno'. - silv662 : RT @fanpage: Nuova ondata di contagi Covid in Italia. Il tasso di positività ha sfondato il 20%. Gli esperti, da Pregliasco a Crisanti, avv… - GazzettaDelSud : ?? #COVID | #Galli: in corso nuova ondata a causa della variante #Omicron 5, si spera modesta. La pandemia non è… -