Nuoto | oggi la finale degli 800 con Paltrinieri e Detti 100 sl | che brivido per Miressi

Pubblicità

Corriere : Mondiali di nuoto: strepitoso Ceccon, vince l’oro nei 100 dorso con record del mondo - FulvioPaglia : Gli ori e il record del mondo nel nuoto valgono pagina 28, 30 e 35 dei quotidiani sportivi di oggi. - Nuotomania : - RZALLONE : medaglie d'oro, record del mondo, ecco #qualcosaPerCui veramente gioire oggi! bravi e brave, grandi tutti - Gazzetta_it : Mondiali nuoto, a #Budapest, oggi la finale degli 800 con Paltrinieri e Detti. 100 sl, che brivido per Miressi -

Un'altra giornata di emozioni azzurre in arrivo ai Mondiali di Budapest. In attesa delle due finali più importanti nelle quali caliamo tre assi - gli ultimi due campioni del mondo degli 800, Gabriele ...... col suo tempo alle ultime Olimpiadisarebbe in finale con il primo tempo. Poi i complimenti ... che in un post su Instagram, dopo essersi esaltata per le imprese della Nazionale italiana di...Nuoto, Paltrinieri e Detti in finale negli 800 stile ai Mondiali di Budapest Mercedes: George Russell non si illude Inter: ai dettagli la trattativa per Bellanova Barcellona: Gavi rinnova mentre De ...Budapest, 21 giu. - (Adnkronos) - La staffetta 4x100 misti mista dell'Italia si qualifica con il settimo tempo per la finale dei campionati mondiali ...