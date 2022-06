Novità Mediaset: Torna La Talpa… Con Una Novità d’Eccezione! (Di martedì 21 giugno 2022) C’è fermento in casa Mediaset intorno alla prossima stagione televisiva. Stando alle ultime indiscrezioni, l’azienda di Piersilvio Berlusconi pare intenzionata a puntare ancora sui reality. Oltre al Gf Vip 7 e all’Isola dei famosi, sembra sempre più probabile il ritorno de La Talpa. Ma ecco tutte le Novità in casa Mediaset! Novità in casa Mediaset: La Talpa tornerà nella primavera del 2023 Spuntano dei retroscena in merito ai palinsesti Mediaset per la stagione 2022/2023. L’azienda di Piersilvio Belusconi intende ancora puntare sui reality. Oltre al Gf Vip e all’Isola dei famosi, sembra ormai certo il ritorno de La Talpa. Il programma, portato al successo da Paola Perego, dovrebbe infatti Tornare in primavera su Canale 5. Si ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 21 giugno 2022) C’è fermento in casaintorno alla prossima stagione televisiva. Stando alle ultime indiscrezioni, l’azienda di Piersilvio Berlusconi pare intenzionata a puntare ancora sui reality. Oltre al Gf Vip 7 e all’Isola dei famosi, sembra sempre più probabile il ritorno de La Talpa. Ma ecco tutte lein casain casa: La Talpa tornerà nella primavera del 2023 Spuntano dei retroscena in merito ai palinsestiper la stagione 2022/2023. L’azienda di Piersilvio Belusconi intende ancora puntare sui reality. Oltre al Gf Vip e all’Isola dei famosi, sembra ormai certo il ritorno de La Talpa. Il programma, portato al successo da Paola Perego, dovrebbe infattire in primavera su Canale 5. Si ...

Pubblicità

StraNotizie : Palinsesti Mediaset e Rai: Davide Maggio svela un po’ di novità in anteprima - BITCHYFit : Palinsesti Mediaset e Rai: Davide Maggio svela un po’ di novità in anteprima - AnnaMancini81 : Stasera in tv martedì 21 giugno 2022 – Tutti i programmi in onda - CalcioOggi : Mercato Inter, Zhang e Inzaghi hanno lasciato la sede: dopo Bellanova, attese novità per Lukaku e Dybala - Sportmed… - CalcioOggi : Mercato Inter, anche Zhang e Inzaghi in sede: dopo Bellanova, attese novità per Lukaku e Dybala - Sportmediaset - S… -

Amici, colpo di scena: l'indiscrezione sta facendo il giro del web Questa potrebbe essere infatti affidata ad un altro amatissimo volto Mediaset, indovinate di chi si tratta! Amici, in arrivo una novità pazzesca: l'indiscrezione ha del clamoroso Come tutti sanno, ... Palinsesti Mediaset 2022/23: svelate tutte le novità della prossima stagione Nonostante le novità riguardanti il reality verranno svelate in occasione della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23 , il giornalista ha rivelato di essere venuto a conoscenza che nel cast ... Lanostratv Questa potrebbe essere infatti affidata ad un altro amatissimo volto, indovinate di chi si tratta! Amici, in arrivo unapazzesca: l'indiscrezione ha del clamoroso Come tutti sanno, ...Nonostante leriguardanti il reality verranno svelate in occasione della presentazione dei Palinsesti2022/23 , il giornalista ha rivelato di essere venuto a conoscenza che nel cast ... Palinsesti Mediaset 2022/23: svelate tutte le novità della prossima stagione