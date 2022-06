“Mbappé non gioca per soldi!”: Al-Khelaifi spiazza tutti (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Marca: “Zidane? Il nome dell’allenatore lo diremo al momento giusto. Voglio solo chiarire che Zidane mi piaceva già come giocatore e mi piace pure come allenatore. Non abbiamo però parlato con lui, né direttamente né indirettamente“. “Mbappé? L’estate scorsa ho rifiutato 180 milioni di euro dal Real Madrid per lui perché sapevo che sarebbe voluto restare al PSG. Lo conosco molto bene e so cosa vogliono lui e famiglia, non si muovono per i soldi. Ha scelto di giocare per la squadra della sua città e del suo paese, per il progetto sportivo. Pensa solo a questo e a vincere“. Al-Khelaifi Mbappe PSG “Accuse della Liga? Ciò che facciamo è perché sappiamo di poterlo fare. Non è nel nostro stile parlare di ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente del PSG, Nasser Al-, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Marca: “Zidane? Il nome dell’allenatore lo diremo al momento giusto. Voglio solo chiarire che Zidane mi piaceva già cometore e mi piace pure come allenatore. Non abbiamo però parlato con lui, né direttamente né indirettamente“. “? L’estate scorsa ho rifiutato 180 milioni di euro dal Real Madrid per lui perché sapevo che sarebbe voluto restare al PSG. Lo conosco molto bene e so cosa vogliono lui e famiglia, non si muovono per i soldi. Ha scelto dire per la squadra della sua città e del suo paese, per il progetto sportivo. Pensa solo a questo e a vincere“. Al-Mbappe PSG “Accuse della Liga? Ciò che facciamo è perché sappiamo di poterlo fare. Non è nel nostro stile parlare di ...

Svolta del Psg di Al - Khelaifi: 'E' la fine dei lustrini che luccicano' Molti club sono interessati a lui , anche le Nazionali, ma con lui non abbiamo mai discusso. Abbiamo fatto un'altra scelta per la prossima stagione, sarà la miglior opzione per la nostra idea tattica'... Al - Khelaifi: "Non vogliamo più nomi appariscenti, è la fine dei lustrini che luccicano" Il presidente del Psg: "Mbappé Non si muove per soldi, ha scelto il progetto sportivo. L'obiettivo per i prossimi anni è avere una squadra di soli parigini" Parigi (Francia) 11/08/2021 - conferenza stampa presentazione ... Molti club sono interessati a lui , anche le Nazionali, ma con luiabbiamo mai discusso. Abbiamo fatto un'altra scelta per la prossima stagione, sarà la miglior opzione per la nostra idea tattica'...Il presidente del Psg: "si muove per soldi, ha scelto il progetto sportivo. L'obiettivo per i prossimi anni è avere una squadra di soli parigini" Parigi (Francia) 11/08/2021 - conferenza stampa presentazione ...