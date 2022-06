Massimo Bochicchio, il test del dna conferma l'identità: corpo carbonizzato è del broker (Di martedì 21 giugno 2022) E' di Massimo Bochicchio il corpo carbonizzato dopo un incidente avvenuto domenica su via Salaria a Roma. Sulla vicenda i pm hanno avviato un procedimento in cui si ipotizza il reato di... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 giugno 2022) E' diildopo un incidente avvenuto domenica su via Salaria a Roma. Sulla vicenda i pm hanno avviato un procedimento in cui si ipotizza il reato di...

