M5S: Toninelli, 'Di Maio sta sbagliando ma è pezzo Movimento, spero ci ripensi' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Luigi sta sbagliando, ma non per questo dobbiamo essere contenti se se ne va. Io spero che ci ripensi. Non dimentichiamoci che è un pezzo di storia del Movimento 5 Stelle". Così l'ex ministro e senatore M5S Danilo Toninelli lasciando il Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Luigi sta, ma non per questo dobbiamo essere contenti se se ne va. Ioche ci. Non dimentichiamoci che è undi storia del5 Stelle". Così l'ex ministro e senatore M5S Danilolasciando il Senato.

