M5s, Grillo: chi non crede più in regole lo dica e deponga armi (Di martedì 21 giugno 2022) "La luce del sole è il miglior disinfettante. Luce sia, dunque, sulle nostre ferite, sulla palude e sull'oscurità. Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Che lo dica con coraggio e senza ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) "La luce del sole è il miglior disinfettante. Luce sia, dunque, sulle nostre ferite, sulla palude e sull'oscurità. Qualcuno nonpiù nelledel gioco? Che locon coraggio e senza ...

Pubblicità

riotta : Il presidente della Camera @Roberto_Fico dice a proposito #M5S 'Il movimento non è mai stato contro la @NATO '. Il… - ilfoglio_it : Di Maio dà per scontato l'addio al M5s. Ma prima dello strappo vuole mettere in sicurezza il voto del Parlamento al… - petergomezblog : M5s, Beppe Grillo blinda il limite del doppio mandato: “Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Lo dica senz… - MariangelaBona6 : RT @petergomezblog: M5s, Beppe Grillo blinda il limite del doppio mandato: “Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Lo dica senza es… - Mingucc : il pecorame di destra e sinistra se la sogna una persona ONESTA, GENEROSA, LUNGIMIRANTE E ALTRUISTA come il nostro… -