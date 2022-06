Lo strappo di Di Maio segna la fine del Movimento 5 Stelle

Leggi su panorama

(Di martedì 21 giugno 2022) «Oggi uno non vale uno. Oggi è il momento di una scelta sofferta. Ringrazio il M5S per tutto quello che abbiamo fatto insieme ma lascio ilche da domani non sarà più la prima forza politica del Parlamento...» Sono le 21.46. Con voce ferma, senza lacrime e tentennamenti, dendosi senza vergogna «draghiano» Luigi Diannuncia l'addio al M5S. Quello che per i pentastellati doveva essere il giorno della riscossa, del ritorno al coraggio, alle origini, è stato il giorno della scissione. Ildi fatto, da oggi, non esiste più. Certo, sarebbe facile dire che vista la perdita, anzi, l'emorragia continua di parlamentari in questi 4 anni di legislatura (66 deputati e 36 senatori) quello che restava dei grillini già oggi era un plotone stanco ed impoverito. Ma l'addio di Luigi Di ...