Lava-pavimenti fai da te economico | i tuoi pavimenti saranno splendenti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 21 giugno 2022) Prova questocasalingo: nuovo splendore ai! Sei andato/a a fare la spesa ma ti sei dimenticato/a il detersivo per i? Niente paura: qui di seguito ti diamo alcune dritte su come confezionare da solo/a, in casa, un efficace prodotto per la pulizia e lo splendore dei. Efficace ma non solo: anche, il che non guasta. L’idea è “fabbricare” da sé un detergente pernon solo, ma anche amico dell’ambiente, perché fatto (per la maggior parte almeno) con sostanze naturali che non provocano danni all’ambiente. Prendi nota. Prova questo ...