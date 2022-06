Justine Mattera | il costume non riesce a trattenerle | si vede tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 21 giugno 2022) Cerchiamo di conoscere più nel dettaglio, showgirl tra le più popolari che ci siano. Proviamo a saperne di più. Il lato professionale, l’aspetto sentimentale e l’incredibile amore per lo sport; ecco, donna di immenso fascino e straordinaria bellezza. InstagramSe parliamo di, dobbiamo per forza di cose menzionare gli studi e, dopo essere riuscita a conseguire la laurea in letteratura italiana ed inglese alla Stanford University, si trasferisce a Firenze ed ottiene la specializzazione in lingue e letteratura italiana e storia dell’arte. Da un punto di vista sentimentale,è sposata con Fabrizio Cassata dal 2009 e i due hanno messo al mondo due splendidi figli, Vivienne e Vincent. Non possiamo ...