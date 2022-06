Pubblicità

MauroSita1 : @mottadell @ultimenotizie Dov'eri quando uccidevano 13000 filorussi,li crocefiggevano,libruciavano vivi, Odessa l'h… - Marco__Galli : @aseghizzi @Pontifex_it Quello è il totale stimato delle vittime, compresi gli ucraini uccisi dai filorussi pagati… - Marco7230105475 : @christiangius @albace_a @graziano_delrio Perché mentre i filorussi venivano torturati e uccisi la Nato, l'Europa,… - thepuchiherald : e quindi secondo la loro 'ricostruzione' personale della vicenda tutte le vittime citata sono civili uccisi dagli u… - Komsomolist84 : RT @busettodavide: Sui fatti avvenuti a Bucha ho sempre consigliato massima cautela. Cautela che molti non hanno avuto, sentenziando senza… -

Agenzia ANSA

... oltre 30mila soldati ucraini sono statiin Donbass, altri 90mila feriti e circa 10mila catturati": lo ha annunciato il viceministro dell'Informazione dei separatistidi Donetsk, ...Ore 16.38Donetsk: città bombardata da Kiev, molte vittime 'Diversi distretti di Donetsk ... Almeno 12 medici sono statie 47 sono stati gravemente feriti in Ucraina dall'inizio dell'... Filorussi, uccisi oltre 30mila soldati Kiev in Donbass Dall'inizio "dell'operazione speciale, oltre 30mila soldati ucraini sono stati uccisi in Donbass, altri 90mila feriti e circa 10mila catturati": lo ha annunciato il viceministro dell'Informazione dei ...«Stavamo arrivando all’angolo dell’edificio e alcune persone hanno iniziato a sparare verso l’alto verso un drone che volava e ci è stato detto di entrare nell’edificio», ha spiegato da un rifugio. Lo ...