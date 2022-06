Estrazioni del Lotto di questa Settimana

Pubblicità

AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di martedì 21 giugno… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Lottoe10eLottoUltimaestrazioneserale #Estrazioni Estrazioni Lotto serale di martedì 21 giugno… - FabrizioBarb : Quando i 5S saranno rasi al suolo si potrà uscire dalla loro cappa ideologica tossica e ricominciare a fare i conti… - EEstrazioni : #10eLOTTO5Minuti: #10eLOTTO ogni 5 MINUTI estrazioni del 21/06/2022 i... - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto Estrazione VinciCasa lunedì 20 giugno 2022 in diretta online, ultima estrazione di oggi del… -

SCORRI L'ARTICOLO PER SCOPRIRE LA SESTINA VINCENTELOTTO DI MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022 Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina minuto per minuto ledei numeri ...... potrebbe coinvolgere anche altri importanti entiterritorio e far atterrare a Ravenna una ... ritengo sia urgente abbandonare ogni tentennamento e ripartire con ledi gas nell'Alto ...PALERMO – “Il rinvenimento di una sepoltura, probabilmente databile al III secolo a.C., rinvenuta nell’area ai piedi di piazza Indipendenza a Palermo, apre a nuovi interrogativi e offre opportunità di ...L'annunciata soppressione aveva destato forte preoccupazione tra i cittadini. Il Comune ha rassicurato oggi sul ripristino, dopo un colloquio con Amaco ...