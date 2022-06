Due morti per punture di insetti in 48 ore in Lombardia (Di martedì 21 giugno 2022) Due persone - una donna di 63 anni e un uomo di 62 - sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano, nel Pavese, e a Milano . La donna è deceduta, domenica pomeriggio, per uno choc ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 21 giugno 2022) Due persone - una donna di 63 anni e un uomo di 62 - sono morte perdinelle ultime 48 ore a Vigevano, nel Pavese, e a Milano . La donna è deceduta, domenica pomeriggio, per uno choc ...

Due morti per punture di insetti in 48 ore in Lombardia Due persone - una donna di 63 anni e un uomo di 62 - sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano, nel Pavese, e a Milano . La donna è deceduta, domenica pomeriggio, per uno choc ...