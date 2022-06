Di Maio lascia il M5S e fonda il suo gruppo: "In cammino partendo dagli amministratori locali" (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giugno 2022 Le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa a Roma all'Hotel Hotel Sina Bernini Bristol. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giugno 2022 Le parole del ministro degli Esteri Luigi Diin conferenza stampa a Roma all'Hotel Hotel Sina Bernini Bristol.

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Di Maio lascia M5s, Di Battista: 'Ignobile tradimento stare al governo per le poltrone' #m5s #dibattista #scissione - fanpage : Luigi Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle - SkyTG24 : Luigi #DiMaio lascia il #M5S. L'annuncio del ministro degli Esteri durante una conferenza stampa a Roma:… - valentina_mulas : RT @EmiLu90: Di Maio lascia i 5 stelle e fonda Insieme per il futuro, perché Insieme per il terzo mandato pareva brutto #DiMaio #insiemepe… - EgleTanzini : Almeno ammirate lo stratega: #Di Maio lascia il Mov5s PROPRIO nel giorno del suo onomastico, il mitico San Giggino,… -