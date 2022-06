"Credo costi 14-15 euro...": il prezzo choc della pizza, cosa non aveva detto Briatore (Di martedì 21 giugno 2022) Flavio Briatore non si ferma. Dopo le polemiche per il costo della pizza nella sua catena di ristoranti, Crazy pizza, l'imprenditore spiega quali sono i punti di forza della sua nuova attività. Briatore in un'intervista all'Adnkronos qualche giorno fa aveva detto: "Noi abbiamo una clientela molto giovane sia a Milano che a Londra - dice l'imprenditore - Nessun cliente comunque si è mai lamentato del costo, perché il costo è in proporzione al servizio, alla qualità, all'energia che c'è nel locale e al modo in cui il cliente viene trattato. Noi abbiamo avuto solo complimenti e tutti reputano che la pizza sia la migliore che abbiano mai mangiato, perché è una pizza senza lievito, perché i prodotti utilizzati sono i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Flavionon si ferma. Dopo le polemiche per il costonella sua catena di ristoranti, Crazy, l'imprenditore spiega quali sono i punti di forzasua nuova attività.in un'intervista all'Adnkronos qualche giorno fa: "Noi abbiamo una clientela molto giovane sia a Milano che a Londra - dice l'imprenditore - Nessun cliente comunque si è mai lamentato del costo, perché il costo è in proporzione al servizio, alla qualità, all'energia che c'è nel locale e al modo in cui il cliente viene trattato. Noi abbiamo avuto solo complimenti e tutti reputano che lasia la migliore che abbiano mai mangiato, perché è unasenza lievito, perché i prodotti utilizzati sono i ...

