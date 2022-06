Corriere dello Sport – Wolverhampton pronto a pagare la clausola” (Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-21 13:57:57 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: La festa per la vittoria dello scudetto, l’annuncio del passaggio di proprietà con RedBird subentrata al fondo Elliott e poi più nulla. La strana coda di primavera del Milan si è fermata ai primi giorni di giugno, per poi arenarsi in attesa dell’ufficializzazione dei rinnovi di contratto del direttore Sportivo Frederic Massara e del responsabile dell’area tecnica Paolo Maldini. Milan, mercato bloccato in attesa dei rinnovi di Maldini e Massara Gli annunci però continuano a slittare e le conseguenze più immediate rischiano di essere pesanti sull’impostazione della campagna acquisti, perché più di un obiettivo potrebbe sfuggire. Tanto Sven Botman quanto Renato Sanches, compagni di squadra al Lille e da ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-21 13:57:57 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del: La festa per la vittoriascudetto, l’annuncio del passaggio di proprietà con RedBird subentrata al fondo Elliott e poi più nulla. La strana coda di primavera del Milan si è fermata ai primi giorni di giugno, per poi arenarsi in attesa dell’ufficializzazione dei rinnovi di contratto del direttoreivo Frederic Massara e del responsabile dell’area tecnica Paolo Maldini. Milan, mercato bloccato in attesa dei rinnovi di Maldini e Massara Gli annunci però continuano a slittare e le conseguenze più immediate rischiano di essere pesanti sull’impostazione della campagna acquisti, perché più di un obiettivo potrebbe sfuggire. Tanto Sven Botman quanto Renato Sanches, compagni di squadra al Lille e da ...

