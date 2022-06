Calcio: Roma, Fuzato ceduto all'Ibiza (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - La Roma saluta Fuzato: è ufficiale la cessione del portiere brasiliano all'Ibiza. Lo rende noto il club giallorosso sui propri canali ufficiali. "L'AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Daniel Fuzato all'UD Ibiza. Arrivato nel 2018 dal Palmeiras, il portiere brasiliano lascia la Società dopo tre stagioni, nelle quali ha totalizzato 8 presenze". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022), 21 giu. - (Adnkronos) - Lasaluta: è ufficiale la cessione del portiere brasiliano all'. Lo rende noto il club giallorosso sui propri canali ufficiali. "L'AScomunica di avera titolo definitivo Danielall'UD. Arrivato nel 2018 dal Palmeiras, il portiere brasiliano lascia la Società dopo tre stagioni, nelle quali ha totalizzato 8 presenze".

