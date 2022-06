Calcio: Inter, Inzaghi in sede per formalizzare il rinnovo (Di martedì 21 giugno 2022) Milano, 21 giu. - (Adnkronos) - L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è giunto nella sede del club nerazzurro. Dopo le tre ore di colloquio della giornata di ieri, oggi è il giorno della formalizzazione dell'intesa per il prolungamento contrattuale. Presente negli uffici nerazzurri anche Tullio Tinti, agente dell'allenatore. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Milano, 21 giu. - (Adnkronos) - L'allenatore dell'Simoneè giunto nelladel club nerazzurro. Dopo le tre ore di colloquio della giornata di ieri, oggi è il giorno della formalizzazione dell'intesa per il prolungamento contrattuale. Presente negli uffici nerazzurri anche Tullio Tinti, agente dell'allenatore.

