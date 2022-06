Bluff M5s sulle armi: Conte prima minaccia, poi si rimangia la bozza (Di martedì 21 giugno 2022) Il leader grillino messo in riga da Palazzo Chigi. Un senatore Pd: "Hanno calato le braghe". Ora l'ex premier prova a salvare la faccia con il nuovo testo della risoluzione sull'Ucraina. Salvini: il governo non rischia per colpa nostra Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 giugno 2022) Il leader grillino messo in riga da Palazzo Chigi. Un senatore Pd: "Hanno calato le braghe". Ora l'ex premier prova a salvare la faccia con il nuovo testo della risoluzione sull'Ucraina. Salvini: il governo non rischia per colpa nostra

