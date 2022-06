Affare Osimhen, De Laurentiis indagato per falso in bilancio: perquisizioni e indagini a Napoli (Di martedì 21 giugno 2022) La Procura di Napoli indaga sull’acquisto del calciatore nigeriano Victor Osimhen dalla società francese del Lille. Un’operazione portata a termine nel 2020 e costata al Napoli oltre 76 milioni... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 21 giugno 2022) La Procura diindaga sull’acquisto del calciatore nigeriano Victordalla società francese del Lille. Un’operazione portata a termine nel 2020 e costata aloltre 76 milioni...

