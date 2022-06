Scontro nei 5Stelle, Fico si schiera con Conte: “Arrabbiati e delusi per attacchi Di Maio” (Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente della Camera: «L'espulsione? Non voglio parlare di questa cosa. Mi chiedo solo perché si deve attaccare il M5s e metterlo in fibrillazione su cose che non sono in discussione» Leggi su lastampa (Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente della Camera: «L'espulsione? Non voglio parlare di questa cosa. Mi chiedo solo perché si deve attaccare il M5s e metterlo in fibrillazione su cose che non sono in discussione»

Pubblicità

la_kuzzo : Scontro nei 5Stelle, Fico si schiera con Conte: “Arrabbiati e delusi per attacchi Di Maio” - La Stampa - LaStampa : Scontro nei 5Stelle, Fico: “Arrabbiati e delusi per attacchi Di Maio” - LaStampa : Scontro nei 5Stelle, Fico: “Arrabbiati e delusi per attacchi Di Maio” - nuova_venezia : Scontro nei 5Stelle, Fico: “Arrabbiati e delusi per attacchi Di Maio” - mattinodipadova : Scontro nei 5Stelle, Fico: “Arrabbiati e delusi per attacchi Di Maio” -