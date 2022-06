Salerno Letteratura | il programma della quarta giornata

Pubblicità

Quarta giornata per il festival, in programma fino al 25 giugno . Martedì 21 si parte alle 18 al Liceo Tasso con Pier Luigi Razzano , autore di La grande Zelda (Marsilio) in dialogo con Barbara Cangiano . La ...... e Massimo Sideri, direttore del Corriere Innovazione, ne parlano in questo libro, 'Calvino, l'innovatore rampante' che viene presentato giovedì 23 giugno alle ore 19 al festival...Quarta giornata per il festival Salerno Letteratura, in programma fino al 25 giugno. Martedì 21 si parte alle 18 al Liceo Tasso con Pier Luigi Razzano, autore di La grande Zelda (Marsilio) in dialogo ...Le Lezioni americane di Italo Calvino hanno ispirato scrittori e politici, scienziati, musicisti, filosofi e attori. Non molti sanno che ne esiste un’altra, rimasta inedita e, per così dire, nascosta ...