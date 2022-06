SailGP | trionfa ancora una volta l’Australia | delusione Nuova Zelanda

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 20 giugno 2022) Nel secondo appuntamento delChampionship 2022-2023, giunto alla sua terza edizione, altra prova di forza del team australiano. Nelle acque di Chicago c’è stata grande battaglia tra i catamarani Foiling F50:una, tuttavia, a spuntarla è il campione olimpico Laser di Londra 2012 Tom Slingsby che, insieme al suo equipaggio, si è imposto nella finale a tre affermandounail suo strapotere nella competizione. I risultati del secondo weekend diDue su due per Australia, che aggiunge questa vittoria a quella ottenuta al primo appuntamento della stagione alle Bermuda. Ottimo risultato anche per il Canada di Phil Robertson, che si è piazzato al secondo posto. Il podio è infine completato dalla Gran Bretagna di Ben Ainslie. Quarta piazzola per la ...