Per Sanremo 2023 Amadeus punta su Chiara Ferragni: bis di serate per l’imprenditrice (Di lunedì 20 giugno 2022) Con ben sette mesi di anticipo sulla tabella di marcia, Amadeus ha annunciato un nome di quelli, che faranno sicuramente parlare e anche tanto, per il suo terzo Festival. Sul palco di Sanremo 2023 ci sarà per ben due serate, Chiara Ferragni. l’imprenditrice digitale aprirà la kermesse canora più importante di Italia e chiuderà anche con la finalissima. Un annuncio che Amadeus ha fatto in grande stile, quello che riguarda la prima co-conduttrice del suo terzo Festival, nel corso dell’edizione del TG1 delle 20 di questa sera. Amadeus punta su Chiara Ferragni: a Sanremo 2023 bis per l’imprenditrice Sanremo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 giugno 2022) Con ben sette mesi di anticipo sulla tabella di marcia,ha annunciato un nome di quelli, che faranno sicuramente parlare e anche tanto, per il suo terzo Festival. Sul palco dici sarà per ben duedigitale aprirà la kermesse canora più importante di Italia e chiuderà anche con la finalissima. Un annuncio cheha fatto in grande stile, quello che riguarda la prima co-conduttrice del suo terzo Festival, nel corso dell’edizione del TG1 delle 20 di questa sera.su: abis per...

