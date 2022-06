Pallamano | pareggio in amichevole per la Nazionale maschile | 22-22 con l’Algeria

(Di lunedì 20 giugno 2022) Prosegue la preparazione dellaitaliana diin vista dei Giochi del Mediterraneo di Orano 2022. Gli azzurri ieri hanno sfidato, che ospiterà la manifestazione, in un’ne «La Casa della» di Chieti.per 22-22, con il primo tempo che è terminato 12-8 per gli africani. Il 22 giugno in programma un altro test match tra le due compagini. domenica 19 giugno h 16:00 Italia – Algeria 22-22 (p.t. 8-12) Italia: Colleluori, Volarevic, Moretti, Bulzamini 2, Dapiran, Savini 2, Mengon M, Mengon S. 2, D’Antino 2, Prantner, Oppedisano 2, Parisini 3, Martini, Iballi 2, Bortoli 1, Bronzo 2, Arcieri 4. All: Riccardo Trillini Algeria: Ghebdane, Zanduchi, Maghemi, Berkous, Rahim 1, Hadj Sadok 6, Kabache, Khermouche, Kouri 3, Saker 2, Hellal 7, ...

OA Sport

