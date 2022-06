Palermo allo sceicco: ora c’è anche la data del closing. Confermato Silvio Baldini e lo staff tecnico (Di lunedì 20 giugno 2022) Il closing è sempre più vicino. Probabile che la data ufficiale per il passaggio del Palermo al City Football Group sia il primo luglio: data simbolica nel calcio, da sempre spartiacque tra “vecchio” e “nuovo”. Ma non è detto che la fumata bianca possa arrivare prima visto che l’accordo tra il presidente uscente Mirri e il gruppo che fa capo allo sceicco Mansour è praticamente totale. Tutto pronto a livello burocratico e anche i tasselli relativi all’aspetto prettamente tecnico negli ultimi giorni si stanno incasellando in base a riunioni e accordi tra le due parti: c’è stata in particolare la conferma dell’allenatore Silvio Baldini e del suo gruppo di lavoro, compreso il direttore sportivo, in vista del campionato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Ilè sempre più vicino. Probabile che laufficiale per il passaggio delal City Football Group sia il primo luglio:simbolica nel calcio, da sempre spartiacque tra “vecchio” e “nuovo”. Ma non è detto che la fumata bianca possa arrivare prima visto che l’accordo tra il presidente uscente Mirri e il gruppo che fa capoMansour è praticamente totale. Tutto pronto a livello burocratico ei tasselli relativi all’aspetto prettamentenegli ultimi giorni si stanno incasellando in base a riunioni e accordi tra le due parti: c’è stata in particolare la conferma dell’allenatoree del suo gruppo di lavoro, compreso il direttore sportivo, in vista del campionato di ...

