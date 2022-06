Nuoto | pagelle Mondiali 2022 | Thomas Ceccon e Benedetta Pilato da 10 e lode! Quadarella e il dejavù di Tokyo 2020

(Di lunedì 20 giugno 2022)20 giugno10 E LODE: Record del mondo e oro iridato. Fino a ieri pomeriggio era un sogno e probabilmente comprendeva solo il titolo mondiale. Ora è realtà grazie ad un ragazzo che fin da giovanissimo ha mostrato doti fisiche da fenomeno, che ha impiegato il tempo che serviva per maturare, che ha la testa da campione e che sa benissimo dove può arrivare. L’allenatore (Alberto Burlina), le scelte (doveva fare per forza i 200 misti), i comportamenti (guascone, a volte stranito): le critiche non sono mai mancate ma lui è stato più forte di tutto e ha dimostrato con i fatti che aveva ragione lui. Dove può arrivare? Lontano, molto lontano.10 E LODE: Sì, è campionessa del mondo dei 100 rana. proprio lei, quella che a un ...

Mondiali 19 giugno NICOLO' MARTINENGHI 9: La favola ha scritto il lieto fine. Cinque anni fa la sua espressione triste accompagnava i due noni posti in semifinale che lo estromettevano ...Mondiali 18 giugno THOMAS CECCON 8.5: Una giornata quasi perfetta per il veneto che conquista ancora con la staffetta veloce la prima medaglia mondiale in carriera, il bronzo, ... BENEDETTA PILATO 8: I 100 rana non sono ancora la "sua" gara ma pian piano lo stanno diventando