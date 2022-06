Milano, il caldo non dà tregua: +10% di accessi al pronto soccorso (Di lunedì 20 giugno 2022) Anziani disidratati e sofferenti. I più giovani colti da colpi di calore, problemi di circolazione, cali di pressione, svenimenti improvvisi. I bambini che, per colpa dell'eccessiva aria climatizzata, ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 giugno 2022) Anziani disidratati e sofferenti. I più giovani colti da colpi di calore, problemi di circolazione, cali di pressione, svenimenti improvvisi. I bambini che, per colpa dell'eccessiva aria climatizzata, ...

Pubblicità

Tg3web : Nuova ondata di caldo africano sull'Italia. A Milano e Torino le temperature sfiorano i quaranta gradi, ma il picco… - vittorio_poli : RT @Lorenzo36522471: Un po' di caldo e Milano è andata in black out a causa dei condizionatori accesi, ci sarà da ridere quando le macchine… - TuttoSuMilano : #Milano, il caldo non dà tregua: +10% di accessi al pronto soccorso - milano_xr : RT @XRfvg: Mesi di caldo infernale in India e Pakistan, il Corno d’Africa sta morendo di sete, il lago cileno Peneuelas è secco, l’Artico s… - MaurizioTorchi2 : RT @Lorenzo36522471: Un po' di caldo e Milano è andata in black out a causa dei condizionatori accesi, ci sarà da ridere quando le macchine… -