Massimo Bochicchio, il cognato: «Non è un suicidio. Se avesse voluto uccidersi non l'avrebbe mai fatto così» (Di lunedì 20 giugno 2022) «Era uscito perché beneficiava di un permesso giornaliero, mia sorella stava preparando il pranzo. Una domenica come tante poi abbiamo appreso la notizia». Risponde al telefono... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 20 giugno 2022) «Era uscito perché beneficiava di un permesso giornaliero, mia sorella stava preparando il pranzo. Una domenica come tante poi abbiamo appreso la notizia». Risponde al telefono...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Incidente mortale per Massimo Bochicchio: la sua moto è andata a fuoco sulla Salaria, a Roma. Il broker era sotto p… - fattoquotidiano : Massimo Bochicchio, muore in un incidente stradale il broker accusato di aver truffato i vip: da chiarire la dinami… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Muore a un giorno dal processo il broker che aveva truffato i vip - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Le case a Cortina, i Picasso, la fuga e l’arresto a Giacarta: ascesa e caduta di Massimo Bochicchio - canaledieci : Roma, incidente in moto sulla Salaria: il broker Massimo Bochicchio muore carbonizzato -