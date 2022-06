M5s media su una risoluzione e si divide su Di Maio

(Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - Lazione sullache accompagnerà le comunicazioni del premier Draghi (domani al Senato, il 22 alla Camera) punta su un maggiore coinvolgimento del Parlamento ma senza che sia necessario un ulteriore voto riguardo un ulteriore invio delle armi. Il Movimento 5 stelle mette da parte la tentazione di presentare un proprio documento e si presenterà oggi alle ore 16 al tavolo della maggioranza chiedendo che il governo riferisca su ogni passaggio della guerra in Ucraina. Un compromesso che da una parte permette a M5s di rivendicare la centralità della Camera e del Senato, dall'altra però viene interpretato da una parte dei gruppi come un passo indietro rispetto alle richieste iniziali. E' stato lo stesso Conte, riferiscono fonti pentastellate, a dare il via libera ad una sintesi che poi dovrà passare al vaglio dei parlamentari. La ...

'Siamo stupiti e stanchi per gli attacchi che diversi esponenti, titolari anche di importanti cariche istituzionali, oggi hanno rivolto al ministro Di Maio', la risposta dello staff del ..."Abbiamo fatto leggi per sussidio e assistenzialismo vario e il salario della classeè troppo basso: alla fine chi lavora non ha i soldi per arrivare a fine mese, chi riceve sussidi resterà ...Il Movimento mette da parte la tentazione di presentare un proprio documento e si presenterà oggi alle ore 16 al tavolo della maggioranza chiedendo che il governo riferisca su ogni passaggio della gue ...Il Consiglio Nazionale "confida che cessino queste esternazioni lesive dell’immagine e della credibilità dell’azione politica del Movimento 5 ...