LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Martinenghi e Cerasuolo in semifinale nei 50 rana! Attesa per Paltrinieri e Detti (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 9.18: Martinenghi si qualifica con il miglior tempo, Cerasuolo è dentro con l’ottavo tempo. Questi i semifinalisti dei 50 rana: Martinenghi, Andrew, Gomes Junior, Fink, Matzerath, Reitshammer, Yan, Cerasuolo, Franca Silva, Pitshugin, Corbeau, Choi, Sakci, Sidlauskas, Schreuders, Stevens 9.17: Nicolò Martinenghi vince l’ultima batteria, bruciando con 26?68 il brasiliano Gomes Junior con 26?75 9.15: Michael Andrew domina la penultima batteria con 26?71, secondo posto per l’austriaco Reitshammer con 27?12, terzo ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI9.18:si qualifica con il miglior tempo,è dentro con l’ottavo tempo. Questi i semifinalisti dei 50 rana:, Andrew, Gomes Junior, Fink, Matzerath, Reitshammer, Yan,, Franca Silva, Pitshugin, Corbeau, Choi, Sakci, Sidlauskas, Schreuders, Stevens 9.17: Nicolòvince l’ultima batteria, bruciando con 26?68 il brasiliano Gomes Junior con 26?75 9.15: Michael Andrew domina la penultima batteria con 26?71, secondo posto per l’austriaco Reitshammer con 27?12, terzo ...

