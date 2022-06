LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Minisini e Ruggero primi a cinque coppie dalla fine! (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 È il turno degli statunitensi Claudia Coletti e Kenneth Gaudet, quinti nel preliminare con 82.0709. 14.40 Shi e Zhang sono dietro a Minisini e Ruggiero! 86.4425 il punteggio dei cinesi (26.2000, 26.3000, 33.9425). 14.36 Attenzione ora ai cinesi Haoyu Shi e Yiyao Zhang, terzi nel turno di qualificazione con 84.8232 punti. 14.35 89.2685 il punteggio di Minisini e Ruggero! Gli azzurri migliorano il risultato di ieri (88.5734) grazie al 27.3000 nell’esecuzione, il 27.1000 nell’impressione e il 34.8685. PRIMO POSTO PROVVISORIO PER I NOSTRI PORTACOLORI! 14.34 Prestazione pazzesca degli azzurri! Attendiamo ora il punteggio! 14.31 E ORA IL MOMENTO PIÙ ATTESO! TOCCA AGLI AZZURRI GIORGIO Minisini E LUCREZIA RUGGIERO! FORZA RAGAZZI! 14.30 Ultimo ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41 È il turno degli statunitensi Claudia Coletti e Kenneth Gaudet, quinti nel preliminare con 82.0709. 14.40 Shi e Zhang sono dietro ae Ruggiero! 86.4425 il punteggio dei cinesi (26.2000, 26.3000, 33.9425). 14.36 Attenzione ora ai cinesi Haoyu Shi e Yiyao Zhang, terzi nel turno di qualificazione con 84.8232 punti. 14.35 89.2685 il punteggio di! Gli azzurri migliorano il risultato di ieri (88.5734) grazie al 27.3000 nell’esecuzione, il 27.1000 nell’impressione e il 34.8685. PRIMO POSTO PROVVISORIO PER I NOSTRI PORTACOLORI! 14.34 Prestazione pazzesca degli azzurri! Attendiamo ora il punteggio! 14.31 E ORA IL MOMENTO PIÙ ATTESO! TOCCA AGLI AZZURRI GIORGIOE LUCREZIA RUGGIERO! FORZA RAGAZZI! 14.30 Ultimo ...

