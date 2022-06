L’Équipe titola | Calvin Ramsay nuovo acquisto del Liverpool

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-19 13:05:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da: La stagione non è nemmeno iniziata poiché ilha già ufficializzato il terzodella offseason. Dopo Fabio Carvalho e Darwin Nunez, i Reds hanno annunciato l’arrivo del terzino destro Aberdeencontro 4,9 milioni di euro più 2,9 di bonus, secondo la BBC. Lo scozzese ha collezionato 23 presenze in campionato in questa stagione ed è stato votato miglior prospetto della stagione dall’associazione dei giornalisti Associazione degli scrittori di calcio scozzesi. Il 18enne ha reagito alla firma in una dichiarazione del: “Era un sogno diventato realtà giocare per l’Aberdeen, e ora essere in uno dei club più grandi, se non il più grande ...