Inter, in arrivo Mkhitaryan. Inzaghi pensa già ad un 3-4-2-1 (Di lunedì 20 giugno 2022) Come già annunciato da Beppe Marotta l'Inter è pronta ad accogliere Henrikh Mkhitaryan. Secondo quanto riportato da TuttoSport, per l'ex Roma arriverà il momento delle visite mediche e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 20 giugno 2022) Come già annunciato da Beppe Marotta l'è pronta ad accogliere Henrikh. Secondo quanto riportato da TuttoSport, per l'ex Roma arriverà il momento delle visite mediche e...

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter: fatta per l’arrivo di #Bellanova dal @CagliariCalcio. Prestito oneroso di 3M€ e diritto di riscatto fissat… - SimoneTogna : #inter: #Ausilio rientra in sede e scherza. Alla domanda sul possibile arrivo di #Lukaku e #Dybala: “Ho pranzato da… - TV7Benevento : Calcio: Inter, in arrivo Bellanova dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto - - Cucciolina96251 : RT @marifcinter: #Inter, l'arrivo di Simone #Inzaghi nella sede nerazzurra @fcin1908it #Fcinter1908 ???? - onlytomeinter : RT @GiokerMusso: ?? ?? #Inter - Oltre a Simone #Inzaghi, presente anche Steven #Zhang in sede: l’arrivo a tutto gas in Ferrari del presidente… -