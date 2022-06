Inferno, Gesù, Maria… al Coco beach la presentazione della trilogia di mons. Micalef (Di lunedì 20 giugno 2022) Fiumicino – Saranno presentate il prossimo 25 giugno, al Coco beach di Passoscuro, le fatiche letterarie di mons. Salvatore Micalef, Vescovo Ordinario nella Prelatura Cattolica “SS. Pietro e Paolo Italiana”, in piena comunione con il Sinodo dei Vescovi degli Stati Uniti d’America. I tre libri, intitolati rispettivamente Gesù, Maria e Inferno, sono un viaggio tra fede e mistero, purezza e tentazione. “Inferno” Il male non dorme mai, è questo il forte messaggio che mons. Micalef vuole dare con questo scritto, mettendo in guardia tutta l’umanità. Oggi viviamo in un periodo buio, e il buio è l’assenza di luce, e la luce è Dio. Lucifero, l’angelo più bello di tutto il creato, con orgoglio e presunzione si ribellò all’obbedienza verso Dio ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 giugno 2022) Fiumicino – Saranno presentate il prossimo 25 giugno, aldi Passoscuro, le fatiche letterarie di. Salvatore, Vescovo Ordinario nella Prelatura Cattolica “SS. Pietro e Paolo Italiana”, in piena comunione con il Sinodo dei Vescovi degli Stati Uniti d’America. I tre libri, intitolati rispettivamente, Maria e, sono un viaggio tra fede e mistero, purezza e tentazione. “” Il male non dorme mai, è questo il forte messaggio chevuole dare con questo scritto, mettendo in guardia tutta l’umanità. Oggi viviamo in un periodo buio, e il buio è l’assenza di luce, e la luce è Dio. Lucifero, l’angelo più bello di tutto il creato, con orgoglio e presunzione si ribellò all’obbedienza verso Dio ...

