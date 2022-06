Ilary Blasi, decisione Mediaset che fa scalpore: per lei un drastico ridimensionamento (Di lunedì 20 giugno 2022) Le novità per il prossimo anno riservano una svolta epocale a Ilary Blasi: addio all’appuntamento bisettimanale. Ilary Blasi (fonte youtube)Si è molto chiacchierato circa la possibilità che “L’Isola dei Famosi” non venga rinnovata in una nuova edizione targata 2023. I costi troppo alti di produzione, a braccetto con ascolti zoppicanti, avrebbero portato i vertici di Mediaset ad una riflessione ben articolata sul futuro del programma. Dopo le prime indiscrezioni, che suggerivano la sospensione totale del reality di Ilary Blasi, il portale “TvBlog” sgancia la bomba: il format ambientato in Honduras tornerà, ma sotto una nuova veste. Non è tutto: i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso anche di battezzare il ritorno di un altro programma molto ... Leggi su ck12 (Di lunedì 20 giugno 2022) Le novità per il prossimo anno riservano una svolta epocale a: addio all’appuntamento bisettimanale.(fonte youtube)Si è molto chiacchierato circa la possibilità che “L’Isola dei Famosi” non venga rinnovata in una nuova edizione targata 2023. I costi troppo alti di produzione, a braccetto con ascolti zoppicanti, avrebbero portato i vertici diad una riflessione ben articolata sul futuro del programma. Dopo le prime indiscrezioni, che suggerivano la sospensione totale del reality di, il portale “TvBlog” sgancia la bomba: il format ambientato in Honduras tornerà, ma sotto una nuova veste. Non è tutto: i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso anche di battezzare il ritorno di un altro programma molto ...

Pubblicità

KL53016966 : RT @dea_channel: buona domenica con la divina Ilary Blasi ??????????????? - ParliamoDiNews : Ilary Blasi, beccata così in treno verso Milano - - Fede33054958 : RT @dea_channel: buona domenica con la divina Ilary Blasi ??????????????? - boxhiu : @Fede94129901 Di tutto...montezemolo, d'alema, gasparri, candela, strootman, pallotta, mangiante, del vecchio, ilar… - MisSunshine___ : Quanto posso amare Alice Campello e Alvaro Morata ?? in quanto a coppie innamorate per me sono al pari di Totti e Ilary Blasi -