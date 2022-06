Educazione civica, corso online valido per ogni ordine e grado di scuola. Con Uda per ogni ordine scolastico (Di lunedì 20 giugno 2022) corso di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte scuola), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016 L’iscrizione e la fruizione dei video presenti all’interno del corso sono gratuite. Al termine del corso, coloro che lo desiderano, potranno acquistare la certificazione riconosciuta dal MIUR, valida per il riconoscimento dell’aggiornamento dei docenti (come da direttiva ministeriale 170/2016), e le slide del corso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 giugno 2022)di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016 L’iscrizione e la fruizione dei video presenti all’interno delsono gratuite. Al termine del, coloro che lo desiderano, potranno acquistare la certificazione riconosciuta dal MIUR, valida per il riconoscimento dell’aggiornamento dei docenti (come da direttiva ministeriale 170/2016), e le slide del. L'articolo .

Pubblicità

Linda050580 : @MarcoToth4 @elio_vito Eh sì. Un cattolico 'proaborto' dovrebbe essere la normalità in uno stato laico perchè che n… - Acquamarinanel1 : @papito1492 @Lacasespoglia Chiunque conosca cosa significa Stato: insieme di cittadini e territorio. Cito i libri d… - GreenVanilLaura : @GreenbayMary @stelle_lune So che è stata reintrodotta (e spero in maniera funzionale), ma ai miei tempi, e direi p… - maidiremai1972 : RT @unozerozer0: @valeangelsback Libro educazione civica SECONDA elementare: Papà che vuol dire? Niente amore anche i libri prendono per il… - Alatrie89687947 : Di Maio sospeso dalla carica, deve fare un corso di educazione civica alla cepu ???????????? -