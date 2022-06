"Così estinguono i russi nella regione di Kherson". Unità Terra, una raffica di esplosioni (Di lunedì 20 giugno 2022) “L'Unità Terra elimina i russi nella regione di Kherson”. Con questa breve didascalia, "Tpyxa News", il profilo Twitter che racconta la guerra dal punto di vista dell'Ucraina, ha pubblicato un video in cui una postazione russa e alcuni carri armati vengono messi nel mirino e fatti saltare uno a uno da lontano. Nubi di fumo denso e nerastro si alzano dalla verdeggiante regione. Nelle ultime settimane, le forze armate russe sono concentrate sulla grande battaglia per il controllo del Donbass, ma finora hanno ottenuto vantaggi marginali, i soldati ucraini invece con raid aerei, sabotaggi e attacchi partigiani stanno conducendo contrattacchi nell'area meridionale dell'Ucraina. Terra unit extinguishes russians in the ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) “L'elimina idi”. Con questa breve didascalia, "Tpyxa News", il profilo Twitter che racconta la guerra dal punto di vista dell'Ucraina, ha pubblicato un video in cui una postazione russa e alcuni carri armati vengono messi nel mirino e fatti saltare uno a uno da lontano. Nubi di fumo denso e nerastro si alzano dalla verdeggiante. Nelle ultime settimane, le forze armate russe sono concentrate sulla grande battaglia per il controllo del Donbass, ma finora hanno ottenuto vantaggi marginali, i soldati ucraini invece con raid aerei, sabotaggi e attacchi partigiani stanno conducendo contrattacchi nell'area meridionale dell'Ucraina.unit extinguishesans in the ...

