Clima torrido e siccità, Zingaretti decreta lo stato di calamità naturale nel Lazio (Di lunedì 20 giugno 2022) Clima torrido e siccità, Zingaretti decreta lo stato di calamità naturale. Dopo quanto già visto nel nord Italia, era chiaro che prima o poi anche nel Lazio sarebbero arrivati provvedimenti drastici e così è stato. “Annuncio che nelle prossime ore proclameremo lo stato di calamità naturale. L’emergenza Climatica non è un problema del futuro ma del presente. Comincia addirittura ad essere stancante dirlo. Vediamo cosa sta succedendo in tutta Italia, e dobbiamo muoverci anche noi. Lo stato di calamità servirà ad adottare le prime misure, a invitare i sindaci alle prime misure di contenimento”. Così il presidente della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 giugno 2022)lodi. Dopo quanto già visto nel nord Italia, era chiaro che prima o poi anche nelsarebbero arrivati provvedimenti drastici e così è. “Annuncio che nelle prossime ore proclameremo lodi. L’emergenzatica non è un problema del futuro ma del presente. Comincia addirittura ad essere stancante dirlo. Vediamo cosa sta succedendo in tutta Italia, e dobbiamo muoverci anche noi. Lodiservirà ad adottare le prime misure, a invitare i sindaci alle prime misure di contenimento”. Così il presidente della ...

