Broker Bochicchio | si aspetta certificato morte | rinviato processo

(Adnkronos) – E' stato rinviato il processo a carico del Broker Massimo Bochicchio in attesa di acquisire il certificato di morte dopo l'incidente in via Salaria a Roma mentre era in sella alla sua moto. I giudici della settima sezione penale del Tribunale di Roma, davanti ai quali era in corso il procedimento che vedeva Bochicchio imputato per riciclaggio e abusiva attività finanziaria, hanno disposto il rinvio in attesa dell'atto formale di riconoscimento della salma. "Abbiamo appreso da fonti aperte della morte dell'imputato Bochicchio, e non essendo stato depositato formalmente il certificato di morte, considerati i tempi necessari, è opportuno disporre un rinvio a settembre" ha detto il

